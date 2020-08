BERLIN (dpa-AFX) - Fast jeder zweite Wahlberechtigte in Deutschland würde ein schwarz-grünes Bündnis einer rot-rot-grünen Koalition nach der Bundestagswahl vorziehen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für die "Welt am Sonntag" ergeben. Danach bevorzugen 49 Prozent der Befragten eine Koalition von Union und Grünen, wenn sie vor die Alternative gestellt werden, nur 34 Prozent ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken.



Denkbar wäre auch eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Diese Alternative wurde allerdings nicht abgefragt. FDP-Chef Christian Lindner machte noch einmal deutlich, dass er ein solches Bündnis skeptisch sieht: "Die Ampel ist inhaltlich noch nicht sonderlich attraktiv", sagte er der "Bild am Sonntag". "Wer sich mit der SPD einlässt, bekommt ja auch Saskia Esken und Kevin Kühnert im Gepäck. SPD und Grüne sollten vor allem sagen, wie sie es mit der Linkspartei halten. Ich vermute, sie bereiten einen Linksruck vor."/wn/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de