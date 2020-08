Erneut am 13.000 gescheitert: DAX legt Rückwärtsgang ein

Der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) konnte die Tendenz der Vorwoche nicht lange beibehalten. Im ersten Anlauf wurde diese zwar fortgesetzt, doch über 13.000 Punkten gab es erneut Abgabedruck. Dieser Widerstand scheint sich damit im Chartbild zu verankern.

Als primärer Handelsbereich wurde im DAX zuerst die 12.800 bis 12.960 festgesetzt und hielt am Montag sehr genau. Nach einem schwachen Start am Dienstag fand der DAX an dieser Marke weitere Kraft und übersprang die Handelszone der vergangenen Tage. Im Hoch konnte dabei die 13.050 erreicht werden - das spätere Wochenhoch.

Noch am gleichen Handelstag kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Abgabe der kompletten Tagesgewinne. Davon erholte sich der Index zur Wochenmitte nur langsam. Bereits vor der 13.000er-Marke endete die Erholung wieder. Schon am Donnerstag waren dann auch diese Gewinne wieder abgebaut und mit 12.755 Punkten das Ausbruchsniveau aus der zweiten Augustwoche erreicht. Ein Level, welches am Freitag erneut getestet wurde. Der Bereich von 12.750 bis 12.800 bot mehrfach spannende Tradingsetups, die kurzfristig gehandelt werden konnten (Beispiel):

DAX-Trading an 12.800

Im Tagesverlauf führte der Bruch dieser Region dann zu starken Abgaben. Dabei wurde mit 12.633 Punkten das Wochentief markiert. Zwar schloss der Index die Handelswoche ganz knapp über 12.750 Punkten ab, doch der Index wirkt im Chartbild erst einmal "angeschlagen".

Von den fünf Handelstagen in dieser Woche notierten im XETRA-Handel drei Tage mit negativer Bilanz:

Wochentage im DAX KW34

Der Verlauf ist hier noch einmal nachzuvollziehen - er war mehrheitlich von Abgaben geprägt:

Den vollständigen Artikel lesen ...