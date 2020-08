DJ Metro-Aufsichtsrat stimmt Vertragsaufhebung für Koch zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Metro AG steht einem Ausscheiden von CEO Olaf Koch zum Jahresende nicht im Weg. "Der Aufsichtsrat hat der einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages von Olaf Koch zum 31. Dezember 2020 zugestimmt, dankt Olaf Koch für seine großen Verdienste und beschließt ein geordnetes Verfahren zur Auswahl eines bzw. einer neuen Vorstandsvorsitzenden", heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Gremiums. Das Aufsichtsratspräsidium werde am Montag unter Führung des Aufsichtsratsvorsitzenden einen geordneten Prozess zur Auswahl des beziehungsweise der neuen Vorstandsvorsitzenden starten.

August 23, 2020

