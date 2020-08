Der Recovery Index befindet sich nach der Erholung in einer Seitwärtsrange.Die Coronakrise hat deutliche Spuren an den Börsen hinterlassen. Unternehmen, deren Chinageschäft einen hohen Anteil am Gesamtumsatz ausmacht, sowie Luxusgüterhersteller und die Reise- und Touristikbranche wurden besonders gebeutelt. Um auf einen Turnaround betroffener Qualitätsunternehmen zu setzen, hat DER AKTIONÄR den Recovery Index aufgelegt. Dieser bündelt 15 Comeback-Aspiranten mit überproportionalem Aufwärtspotenzial. ...

