VW hat die Sommerpause genutzt, um die Produktion im Werk in Hannover auf den neuen E-Bulli ID Buzz vorzubereiten. Außerdem soll ab 2021 neben dem T-6.1 auch der T-7 dort gefertigt werden. Vor mittlerweile dreieinhalb Jahren hatte VW den E-Bulli ID Buzz vorgestellt. Die Produktion für den elektrisch betriebenen Minibus soll ab 2022 aufgenommen werden - und zwar im Werk in Hannover. Dort soll dann neben dem T-6.1, der jetzt schon dort vom Band rollt, und eben dem ID Buzz auch der kommende Multivan T7 als Verbrenner und in einer Hybridvariante gefertigt werden. In den vergangenen ...

