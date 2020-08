HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zur Champions League:



"Man konnte sich am Sonntagabend beim Spiel zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain einen Spaß daraus machen, die Millionen zu zählen, die, in kurze Hosen gesteckt, durchs leere Lissabonner Stadion liefen. Doch bei aller Freude über die Geschwindigkeit Mbappés oder die Kaltschnäuzigkeit Lewandowskis folgte daraus unweigerlich die Frage: Wo kommen diese Millionen eigentlich her? Die Antwort fällt bei den Franzosen noch unappetitlicher aus als bei den Bayern: Der Club gehört zu 100 Prozent dem Emirat Katar. Für den Monarchen aus dem Öl- und Erdgas-Staat ist der Club aus Paris Teil einer Strategie, die neuerdings als "Sportswashing" bezeichnet wird: Die Diktatur, in der Menschenrechte bis heute nicht viel gelten, gibt sich mithilfe des Sports modern und cool. Auch die sonst oft moralinsauren Bayern-Bosse zeigen sich flexibel, wenn es um die Herkunft des Geldes geht. Seit Jahren zählen sie Katar zu ihren sogenannten "Platin-Partnern" und beehren es jedes Jahr mit der Buchung eines Trainingslagers in der Wüste."/yyzz/DP/he

