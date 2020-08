DJ MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - Impfstoff-Hoffnungen stützen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien setzen zu Beginn der neuen Woche die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Vor allem Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus stützen die Stimmung. Dazu kommen guten Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite zum Wochenausklang neue Rekordstände markierten. Jedoch fallen die Aufschläge vor dem Hintergrund der weiter herrschenden Unsicherheiten moderat aus.

Die Impfstoffhoffnungen fußen auf der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA des Einsatzes von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, so die Behörde. Das Plasma stammt von genesenen Covid-19-Patienten und enthält Antikörper gegen das Virus.

Zu den belastenden Faktoren gehört, dass die Zahl der Neuinfektionen global weiter rasant zunimmt. Und in den USA haben sich Demokraten und Republikaner weiter nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket geeinigt. Und im Konflikt zwischen den USA und China gibt es noch keine echten Entspannungssignale, auch wenn beide Seiten in Kürze miteinander reden wollen.

Besonders deutlich fällt das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index 1,5 Prozent nach oben geht, gestützt von einem fat 4-prozentigen PLus beim Indexschwergewicht Tencent. Die US-Regierung habe Berichten zufolge erklärt, dass die verhängten Beschränkungen gegen Tencent nicht für Unternehmen innerhalb Chinas gelten, heißt es von KGI Securities. Außerdem könnten diverse neu aufgelegte Aktienfonds für Rückenwind in Hongkong sorgen. Der Schanghai-Composite gewinnt 0,2 Prozent.

Der Nikkei-225 erholt sich von anfänglichen Verlusten und legt um 0,2 Prozent zu. Hier steigen vor allem die Aktien aus dem Pharma- und Finanzbereich. Allerdings bewegten sich die Kurse auch hier in engen Bahnen, so ein Teilnehmer. Kein Blue-Chip-Wert steige oder falle um mehr als 2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.114,10 +0,05% -8,53% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.962,31 +0,18% -3,11% 08:00 Kospi (Seoul) 2.328,27 +1,03% +5,94% 08:00 Schanghai-Comp. 3.386,86 +0,18% +11,04% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.482,13 +1,47% -10,84% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.533,78 +0,21% -21,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.572,01 -0,32% -0,73% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,1% 1,1797 1,1842 +5,1% EUR/JPY 124,80 +0,0% 124,77 124,90 +2,4% EUR/GBP 0,9009 -0,0% 0,9013 0,8949 +6,5% GBP/USD 1,3087 -0,0% 1,3089 1,3230 -1,3% USD/JPY 105,83 +0,1% 105,76 105,48 -2,6% USD/KRW 1192,22 +0,6% 1192,22 1186,91 +3,2% USD/CNY 6,9195 +0,1% 6,9195 6,9124 -0,6% USD/CNH 6,9158 -0,1% 6,9208 6,9037 -0,7% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7167 +0,1% 0,7163 0,7193 +2,3% NZD/USD 0,6530 -0,1% 0,6535 0,6534 -3,0% Bitcoin BTC/USD 11.669,51 +0,0% 11.668,01 11.837,64 +61,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,30 42,34 -0,1% -0,04 -26,2% Brent/ICE 44,32 44,35 -0,1% -0,03 -28,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,13 1.940,44 -0,4% -7,31 +27,4% Silber (Spot) 26,47 26,79 -1,2% -0,32 +48,3% Platin (Spot) 917,05 921,20 -0,5% -4,15 -5,0% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2020 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.