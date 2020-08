DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit

CORESTATE veröffentlicht ESG-Report: Jahresziele erreicht, messbares Engagement für nachhaltigere Immobilienwirtschaft offengelegt



24.08.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORESTATE veröffentlicht ESG-Report: Jahresziele erreicht, messbares Engagement für nachhaltigere Immobilienwirtschaft offengelegt

CO2-Ausstoß/m² in verwalteten Immobilien um über 10 % gesenkt

Volle Unterstützung für EU Green Deal und Klimaneutralität bis 2050

CEO Lars Schnidrig: "Fokus auf ESG ist notwendig für die langfristige Absicherung der Wertschöpfung von Immobilien-Investments."

Frankfurt, 24. August 2020. CORESTATE Capital Group S.A. (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat selbstgesteckte Ziele seiner ESG-Strategie für den Berichtszeitraum 2019 erreicht und teilweise übertroffen. Der heute veröffentlichte, voll digitale ESG-Report legt darüber Rechenschaft ab und gibt Einblick in die umfassende Integration von ESG in das Geschäftsmodell von Corestate. So hat das Unternehmen bei der Energie- und Emissionsbilanz u.a. den CO2-Ausstoß/m² in den verwalteten Immobilien um mehr als 10 % gesenkt, acht Prozentpunkte mehr als das Reduktionsziel. Beim Wasserverbrauch konnten sogar 12 % statt der geplanten 2 % gespart werden. Der Energieverbrauch/m² wurde im gleichen Zeitraum mit minus 10 % doppelt so stark reduziert wie geplant.

Lars Schnidrig, CEO Corestate Capital Group: "Nur durch den gezielten Fokus auf ESG kann die Wertschöpfung von Immobilieninvestments auch zukünftig abgesichert werden. Unser ESG-Report veranschaulicht unser messbares Engagement für eine nachhaltigere Immobilienwirtschaft im Sinne unserer Kunden, der Umwelt und der Gesellschaft. Wir haben für uns quantifizierbare ESG-Ziele definiert und liefern nun sukzessive die messbaren Ergebnisse. Ganz klar stehen wir hinter dem EU Green Deal mit den Plänen zur Klimaneutralität bis 2050 und setzen alles daran, unseren konkreten Beitrag so gut und so früh wie möglich zu leisten. Unsere Ambitionen gehen allerdings über den ökologischen Bereich hinaus. Umwelt, Soziales und eine klare Corporate Governance sind für uns gleichermaßen entscheidend, um einen langfristig positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten und nachhaltige Werte für unsere Kunden zu schaffen."

Digitale Erfassung der Immobilien-Verbrauchsdaten



Um den ökologischen Fußabdruck der verwalteten Immobilien exakt messen, fortlaufend analysieren und optimieren zu können, hat Corestate im vergangenen Jahr die Digitalisierung seines gesamten Objektbestands angestoßen. Ein Großteil der Verbrauchsdaten des Portfolios wird bereits fortlaufend auf einer zentralen Datenplattform gesammelt und analysiert. Darüber hinaus werden ab 2020 zunächst sukzessive in allen von Corestate verwalteten Objekten in Deutschland die Allgemeinstromzähler durch so genannte Smart Meter ausgetauscht. Über diese intelligenten Messsysteme erhält das Unternehmen kumulierte Verbrauchsdaten aller Gebäudeflächen in Echtzeit. "Digitale Verbrauchserfassung ist für die Steigerung der Gebäudeeffizienz unverzichtbar", erklärt Justus Wiedemann, Group Sustainability Officer Corestate Capital Group. "Wenn wir es schaffen, die Verbesserungspotenziale unserer Real Estate AuM anhand robuster und detaillierter Daten zu erkennen, werden wir auf Verbrauchs- und natürlich Emissionsebene noch effektiver unnötige Kosten einsparen. Im Sinne unserer Investoren behalten wir dabei den gesamten Lebenszyklus ihrer Immobilien im Blick - von Ankauf und Entwicklung bis zur Bewirtschaftung."

Diversität, Gemeinnützigkeit und Corporate Governance



Neben den ökologischen Zielen konzentriert sich Corestate auf die Bereiche Soziales und Corporate Governance. Das Unternehmen hat Strukturen und Prozesse verbessert, die den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen gezielt fördern. Seit dem vergangenen Sommer ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen bereits um knapp 7 % gestiegen. Zu jenem Zeitpunkt hatte sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Quote weiblicher Führungskräfte um 5 % jährlich zu erhöhen. Diversität umfasst jedoch weit mehr als das Geschlecht. Corestate verstärkt daher die Berücksichtigung aller Aspekte von Diversität. Mit der Gründung der Corestate-Stiftung Ende 2019 unterstützt das Unternehmen lokale Projekte, Vereine und Organisationen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Eines der geförderten Projekte ist der Kinderschutzbund Frankfurt e.V.

Eine klare und transparente Corporate Governance ist für Corestate die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Jährliche Compliance- und Governance-Schulungen der Mitarbeiter*innen und Führungskräfte, ein erweiterter Code of Conduct sowie eine Ethikerklärung sind daher zentrale und wiederkehrende Elemente. Im ESG-Report 2020 hat Corestate zahlreiche Expert*innen eingeladen, das Thema ESG aus ihrer jeweiligen Perspektive zu beleuchten. Befragt wurden Vertreter*innen innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Der vollständige Report steht hier online zur Verfügung.



Presse-Kontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com



IR-Kontakt

Mario Groß

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025

ir@corestate-capital.com



Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von über 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite www.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.