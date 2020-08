Die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) muss sich am Wittwoch genauso wie NEL (ISIN: NO0010081235) seinen Aktionären stellen - Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9) bereits am Montag und es sidn noch andere dran, die man sich nächste Woche besonders ansehen sollte... Die meißten Gesellschaften haben bereits ihre Halbjahresergebnisse geliefert, aber einige - insbesondere einige Anlegerlieblinge, die viel Vision, aber noch nicht viel Umsatz haben - sind diese Woche noch dran. Was kann, sollte man erwarten. Wie wird der Gesamtmarkt die "Aufnahme" der Zahlen begleiten. Stimmung ist gerade bei Hoffnungswerten ...

