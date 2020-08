RWE-Zertifikat mit 5,8% Bonuschance und 20% Schutz

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) notiert nun wieder nahezu auf dem gleichen Niveau, das sie vor dem März-Absturz innehatte. Die in der vorigen Woche veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr 2020 verdeutlichen, dass der Energiekonzern die Corona-Krise bislang sehr gut überstanden hat und im genannten Zeitraum sogar Ergebniszuwächse verzeichnen konnte. Auch die Bestätigung des Ausblicks wurde von den Anlegern positiv aufgenommen. Trotz der überraschenden Kapitalerhöhung von zwei Milliarden Euro wird die RWE-Aktie von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 40 Euro zum Kauf empfohlen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die RWE-Aktie in den nächsten Jahren stabil entwickeln wird, die allerdings das vorhandene Marktrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchten, könnte eine Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-Memory Express Airbag-Zertifikat auf die RWE-Aktie interessant sein.

5,80% Bonuschance pro Jahr

Der RWE-Schlusskurs vom 18.9.20 wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Bei 80 Prozent des Startwertes werden sich die Barriere/Zins-Zahlungslevel und die Airbagschwelle befinden. Nach jedem Laufzeitjahr, erstmals am 20.9.21, wird der dann aktuelle Aktienkurs mit dem Startkurs verglichen. Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird das Zertifikat sofort, inklusive der Bonuszahlung von 5,80 Prozent zurückbezahlt. Liegt der Kurs an einem der Stichtage zwischen der Barriere und dem Startkurs, dann wird nur der Zinskupon ausbezahlt.

Falls die Aktie an einem der Stichtage unterhalb der Barriere notiert, entfällt die Zinszahlung. Diese wird aber nachgereicht, sobald der Aktienkurs an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn sich der Aktienkurs auf oder oberhalb der Barriere befindet. Notiert die RWE-Aktie am finalen Bewertungstag (18.9.25) unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger je Nominalwert von 1.000 Euro bei einem angenommenen Startkurs von 32 Euro (1.000 Nominalwert:(32 Startkurs x 0,8 Airbagschwelle))=39,0625 RWE-Aktien geliefert, wobei Anlegern der Gegenwert des Bruchstückanteil gutgeschrieben wird.

Das BNP-Memory Express Zertifikat mit Airbag auf die RWE-Aktie, maximale Laufzeit bis 25.9.25, ISIN: DE000PZ9RJ92, kann noch bis 18.9.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory Express Zertifikat mit Airbag bietet bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der RWE-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 5,80 Prozent. Die verlustreduzierenden Eigenschaften des Airbags werden sich erst im ungünstigen Fall einer Aktienzuteilung entfalten.

Quelle: zertifikatereport.de