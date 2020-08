DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung von Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus generell erlaubt. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, erklärte am Sonntag die Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA. Das Plasma stammt von genesenen Covid-19-Patienten und enthält Antikörper gegen das Virus. Die Zulassung des Plasmas für die Behandlung von Covid-19-Patienten war auf Grundlage einer Sondergenehmigung für Notstandssituationen beschleunigt worden. US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, die Plasma-Therapie zeige eine "unglaubliche Erfolgsrate" und werde "zahllose Leben retten". Trump äußerte sich damit allerdings deutlich euphorischer als die FDA, die lediglich von einem "potenziellen Nutzen" des Plasmas sprach, der größer sei als die bekannten Nebenwirkungen. Das Blutplasma von genesenen Covid-19-Erkrankten wurde bereits in den USA eingesetzt, allerdings nur unter starken Einschränkungen. Nach Angaben von US-Gesundheitsminister Alex Azar hatten die bislang mit Plasma behandelten Covid-19-Kranken in den USA eine um 35 Prozent höhere Überlebensrate als andere Patienten mit der gleichen Krankheit. Wie effektiv der Einsatz von Plasma im Kampf gegen das Coronavirus tatsächlich ist, ist in der Fachwelt allerdings umstritten. Manche Experten warnen vor starken Nebenwirkungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.407,75 +0,32% Nasdaq-100-Indikation 11.607,00 +0,34% Nikkei-225 22.977,62 +0,25% Hang-Seng-Index 25.456,25 +1,36% Kospi 2.323,71 +0,83% Shanghai-Composite 3.389,17 +0,25% S&P/ASX 200 6.120,20 +0,15%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien setzen zu Beginn der Woche die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Vor allem Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus stützen die Stimmung. Dazu kommen guten Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite zum Wochenausklang neue Rekordstände markierten. Jedoch fallen die Aufschläge vor dem Hintergrund der weiterhin herrschenden Unsicherheiten moderat aus. Die Impfstoffhoffnungen fußen auf der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA des Einsatzes von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Zu den belastenden Faktoren gehört, dass die Zahl der Neuinfektionen global weiter rasant zunimmt. Und in den USA haben sich Demokraten und Republikaner weiter nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket geeinigt. Und im Konflikt zwischen den USA und China gibt es keine echten Entspannungssignale, auch wenn beide Seiten in Kürze miteinander reden wollen. Besonders deutlich fällt das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index deutlich nach oben geht, gestützt von einem fast 4-prozentigen Plus beim Indexschwergewicht Tencent. Die US-Regierung habe Berichten zufolge erklärt, dass die verhängten Beschränkungen gegen Tencent nicht für Unternehmen innerhalb Chinas gelten, heißt es von KGI Securities. Außerdem könnten diverse neu aufgelegte Aktienfonds für Rückenwind in Hongkong sorgen. Der Nikkei-225 erholt sich von anfänglichen Verlusten und legt leicht zu. Hier steigen vor allem die Aktien aus dem Pharma- und Finanzbereich. Allerdings bewegten sich die Kurse auch hier in engen Bahnen, so ein Teilnehmer. Kein Blue-Chip-Wert steige oder falle um mehr als 2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Nur wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Gesucht blieb die Aktie von Apple, die den regulären Handel mit deutlichen Kursgewinnen beendet hatte. Sie legte um weitere 0,2 Prozent auf 498,53 Dollar zu. Im Verlauf am Freitag hatten die Papiere bei 499,47 Dollar erneut ein Allzeithoch markiert. Zur Wochenmitte hatte die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers zudem erstmals die Marke von 2 Billionen US-Dollar geknackt. Kein anderes US-Unternehmen war je so hoch bewertet. Die Microsoft-Aktie stieg nach der Schlussglocke um 0,8 Prozent auf 214,70 Dollar und holte damit die Verluste aus dem regulären Handel wieder auf.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.930,33 0,69 190,60 -2,13 S&P-500 3.397,16 0,34 11,65 5,15 Nasdaq-Comp. 11.311,80 0,42 46,85 26,07 Nasdaq-100 11.555,16 0,68 78,12 32,31 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 837,3 Mio 706,7 Mio Gewinner 1.004 1.189 Verlierer 1.959 1.800 Unverändert 112 90

Fester - Erneut angeführt von den Technologiewerten setzte sich die Rekordjagd fort. Der Technologie-Sektor im S&P-500 gewann 4,2 Prozent. Investoren setzten weiter auf den Sektor, weil er als einer der großen Gewinner der Coronavirus-Pandemie gilt. Der Nasdaq-Composite markierte erneut ein Rekordhoch, auch der S&P-500 kletterte auf einen neuen Rekordstand. Der Dow profitierte vom Anstieg der Apple-Aktie, die um 5,2 Prozent vorrückte und im Verlauf ein Rekordhoch markierte. Gestützt wurde die Stimmung auch von besseren US-Einkaufsmanagerindizes für August. Deere profitierten von den Zahlen für das dritte Quartal. Diese lagen deutlich über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg um 4,4 Prozent. Auch die Sportschuhkette Foot Locker überzeugte mit ihren Geschäftszahlen, was mit einem Kursanstieg von 1,4 Prozent belohnt wurde.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 2,8 0,14 -103,3 5 Jahre 0,26 -1,0 0,27 -166,3 7 Jahre 0,46 -0,1 0,46 -179,2 10 Jahre 0,64 -1,1 0,65 -180,6 30 Jahre 1,35 -3,9 1,39 -172,0

Staatsanleihen waren erneut gefragt. Die Zehnjahresrendite sank um 1,1 Basispunkte auf 0,64 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,1798 +0,0% 1,1797 1,1842 +5,2% EUR/JPY 124,92 +0,1% 124,77 124,90 +2,5% EUR/GBP 0,9011 -0,0% 0,9013 0,8949 +6,5% GBP/USD 1,3094 +0,0% 1,3089 1,3230 -1,2% USD/JPY 105,88 +0,1% 105,76 105,48 -2,6% USD/KRW 1192,22 +0,6% 1192,22 1186,91 +3,2% USD/CNY 6,9184 -0,0% 6,9195 6,9124 -0,6% USD/CNH 6,9141 -0,1% 6,9208 6,9037 -0,7% USD/HKD 7,7503 0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7167 +0,1% 0,7163 0,7193 +2,3% NZD/USD 0,6532 -0,0% 0,6535 0,6534 -3,0% Bitcoin BTC/USD 11.669,51 +0,0% 11.668,01 11.837,64 +61,9%

Enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone drückten den Euro unter die Marke von 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung war zuletzt gegenüber dem Dollar klar im Aufwind und hatte zur Wochenmitte noch knapp über 1,19 Dollar gekostet, weil Teilnehmer auf eine kräftigere Konjunkturerholung in Europa gesetzt hatten als in den USA. Stattdessen kam es anders, denn in den USA konnten sich die Indizes verbessern. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1795 Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,5 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,23 42,34 -0,3% -0,11 -26,3% Brent/ICE 44,29 44,35 -0,1% -0,06 -28,7%

Die Ölpreise verzeichneten Abschläge. Neben dem festeren Dollar verwiesen Teilnehmer auf die weiter herrschenden Konjunktursorgen. Diese wurden durch die schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone untermauert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,3 Prozent auf 42,27 Dollar. Brent reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 44,28 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,02 1.940,44 -0,3% -6,41 +27,5% Silber (Spot) 26,49 26,79 -1,1% -0,30 +48,4% Platin (Spot) 919,88 921,20 -0,1% -1,33 -4,7% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,0%

Der Goldpreis litt unter dem stärkeren Dollar und tendenziell auch den besseren US-Daten der Einkaufsmanager und verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 1.938 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet ein Ende der Corona-Pandemie in weniger als zwei Jahren. Auch wenn es gegenüber der Spanischen Grippe von 1918 heute den "Nachteil der Globalisierung, der Nähe, der Verbindungen" gebe, habe die Welt andererseits heute den Vorteil einer besseren Technologie.

EU / USA

Im Handelsstreit zwischen Europa und den USA entspannt sich offenbar die Situation. Beide Seiten einigten sich am Freitag auf Zollerleichterungen, wie EU-Handelskommissar Phil Hogan und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer mitteilten.

KONJUNKTUR SINGAPUR

*Singapur Verbraucherpreise Juli -0,4% gg Vj (PROG: -0,55%)

*Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juli -0,4% (Juni: -0,2%) gg Vj

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank wird mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr pessimistischer. Die Wirtschaft werde voraussichtlich stärker als bislang prognostiziert schrumpfen, sagte Notenbankgouverneur Lee Ju-yeol und signalisierte damit eine Senkung der aktuellen Wirtschaftsprognose aus dem Mai, die einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent vorsieht.

TIKTOK

Die Betreiber der chinesischen Video-App Tiktok wollen sich gegen die US-Regierung wehren und haben eine Klage wegen des gegen sie gerichteten Vorgehens angekündigt. Um sicherzustellen, dass "das Recht nicht weggeworfen wird und unsere Firma und Nutzer fair behandelt werden", bleibe dem Unternehmen keine andere Wahl, als gegen ein von Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret juristisch vorzugehen, erklärte Tiktok.

