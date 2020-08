Zum Start in die neue Handelswoche zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv gestimmt.Der DAX begann die Sitzung 1,42 Prozent stärker bei 12.945,97 Punkten.Dank positiver Vorgaben von der Wall Street am Freitag erhält der DAX am Montagmorgen Auftrieb.DAX-Verluste am FreitagAm Freitag war der DAX in Richtung des tiefsten Standes seit knapp zwei Wochen gerutscht, hatte sich dabei aber an der 50-Tage-Durchschnittlinie gefangen. Diese gilt als Indikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...