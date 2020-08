Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche nehmen die Aktivitäten am Primärmarkt zu, so die Analysten der Helaba.Bereits heute starte die belgische Finanzagentur mit der Aufstockung der 10-jährigen OLO 0,1%. Morgen führe die Bundesfinanzagentur eine neue Schatzanweisung ein. Vergleichbare Anleihen würden am Sekundärmarkt bei -0,68% und damit am unteren Rand der Bundkurve rentieren. Noch niedriger seien die Renditen im 3- bis 5-jährigen Laufzeitbereich. Italien und Finnland würden ebenfalls aktiv, sodass das Gesamtvolumen europäischer Titel in dieser Woche die Marke von 25 Mrd. EUR übersteigen werde. (24.08.2020/alc/a/a) ...

