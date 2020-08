Wien (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Ergebnisse der Einkaufsmanagerindices (PMI) in der Eurozone bestätigten unsere Befürchtungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach dem Hochschnellen der Wirtschaftsaktivität im Gleichschritt mit der Lockerung der Einschränkungen von Mai bis Juli, gehe der Erholung bereits im August ein wenig die Luft aus. Zwar lägen die PMI für die Eurozone nach wie vor (knapp) über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Allerdings habe die allgemeine Wirtschaftsdynamik abgeflaut und so sei ein rasches Erreichen des Ausgangsniveaus wenig wahrscheinlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...