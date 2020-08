Ist die Investition von Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) in Barrick Gold für dich ein vergleichsweise größerer Deal? Falls ja, so solltest du weiterhin bedenken, dass das Volumen dieser Transaktion lediglich 560 Mio. US-Dollar beträgt. Gemessen am gesamten börsennotierten Portfolio von ca. 250 Mrd. US-Dollar ist das eher ein Leichtgewicht. Falls dich solche kleineren Indikatoren allerdings beeindrucken, ist hier eine zweite Message, die man als Investor aus dem Portfolio-Update ...

Den vollständigen Artikel lesen ...