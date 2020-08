Paris und London (ots/PRNewswire) - - Zadig Asset Management, Partnerunternehmen von iM Global Partner, eröffnet seine historische Memnon-Strategie für Kunden der OYSTER Fonds- Der Fonds OYSTER Continental European Selection wird zum OYSTER Europe FondsiM Global Partner setzt seinen strategischen Entwicklung der OYSTER Fondsreihe fort, indem es einen neuen europäischen Aktienfonds an seinen Partner Zadig Asset Management delegiert. Der Fonds OYSTER Europe zielt darauf ab, die Flagship-Stratgie der Verwaltungsgesellschaft, den im Jahr 2011 lancierten Memnon European Equity, zu replizieren.Eine auf Überzeugungen basierende europäische AktienstrategieZadig Asset Management bringt durch seinen aktiven, fundamentalen und konzentrierten Managementansatz den Investoren eine Diversifizierung innerhalb des europäischen Aktiensegments. Die im Januar 2020 bekanntgegebene strategische Partnerschaft zwischen Zadig Asset Management und iM Global Partner hat es dem Letzteren durch ihre Beteilgung ermöglicht, sein Produktangebot für europäische Aktien zu ergänzen. Wie bereits angekündigt, wurde Zadig Asset Management mit der Verwaltung des OYSTER Sustainable Europe Fondsbetraut.Der neue Fonds OYSTER Europe beabsichtigt die Strategie des Memnon European Equity zu replizieren. Diese konzentrierte Strategie basiert auf dem fundamentalen Anlageprozess der Aktienselektion von Zadig Asset Management. Das Portfolio besteht derzeit aus 25 Unternehmen, konzentriert sich auf die besten Ideen von Zadig Asset Management und hält ein ausgewogenes Engagement unter Wachstumswerten sowie zyklischen, defensiven und Finanztiteln, mit besonderem Augenmerk auf die Bewertung der Aktienmärkte. Die Manager verwenden ihr proprietäres Modell, um einen vernünftigen Zielpreis für jede der Aktien in ihrem investierbaren Universum zu bestimmen, und investieren in der Regel in Unternehmen, die von Investoren aufgrund kurzfristiger Bedenken ignoriert wurden, was zu einem attraktiven Risiko-/Rendite-Profil führt. Dieser auf Bewertungen basierende und konträrere Investmentansatz hat es der Strategie ermöglicht, eine Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, mit einem begrenzten Style Bias, zu erziehlen. Der konträrere Ansatz führt zu einem Portfolio von vernachlässigten Unternehmen, was die Strategie zu einem einzigartigen und diversifizierenden Produkt für Fondsselektoren macht.Philippe Uzan, CIO - Asset Management von iM Global Partner, kommentiert: "Indem wir eine neue Strategie an unseren Partner Zadig Asset Management delegieren, stellen wir unseren Kunden eine Strategie für europäischen Aktien zur Verfügung, die eine Diversifizierung an aktiven Produkten bietet. Dieses Core-Portfolio ist in der Lage, sich an unterschiedliche Marktphasen anzupassen und dank seines differenzierenden Ansatzes eine Wertentwicklung zu erzielen."Der Referenzindex ist MSCI Europe Ex UK Net Total Return. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.Über iM Global PartneriM Global Partner ist ein globales Investitions- und Entwicklungsnetzwerk, das sich dem Assetmanagement widmet. Das Unternehmen wählt und baut langfristige Partnerschaften mit talentierten und unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen durch direkte Kapitalbeteiligung auf.Dank eines erfahrenen Vertriebsteams, das an 10 Standorten in ganz Europa und den USA präsent ist, bietet iM Global Partner seinen Kunden Zugang zu den besten Managementstrategien seiner Partner.Das breitgefächerte Angebot an Investmentlösungen von iM Global Partner umfasst somit die OYSTERFondspalette, eine luxemburgische SICAV, wie auch Investmentfonds und ETFs für US-Investoren.iM Global Partner vertritt per Ende Juli 2020 ein verwaltetes Vermögen von 16,7 Mrd. USD.www.imgp.com (http://www.imgp.com/)Über Zadig Asset ManagementZadig Asset Management ist ein führendes europäisches Investmentunternehmen, das strenge Bewertungs- und Governance-Kriterien für aktives, konzentriertes Investieren von Kapital anwendet, die von ESG-Prinzipien untermauert werden. Das Unternehmen verwaltet UCITS-Fonds und Mandate für institutionelle Anleger, die auf der Suche nach stark überzeugenden Anlageideen sind, um eine Wertentwicklung zu erzielen. Das Unternehmen verwaltet 1,8 Mrd. USD für institutionelle Investoren, Privatbanken und Family Offices in Europa und den USA.https://www.zadig.lu/en/