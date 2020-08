Die neue Welt der Versicherungswirtschaft umfasst längst nicht mehr nur die interne sowie zum Kunden hin gerichtete Digitalisierung. Ein relativ junger, aber schon gut etablierter, Trend der Assekuranz sind Kooperationen mit Anbietern von Smart-Home-Lösungen. Diese sollen mit Policen des Versicherers gekoppelt werden.Aufs Gaspedal in diesem Bereich drückt jetzt Deutschlands zweitgrößter Versicherer Generali, der nach eigenen Angaben bereits seit Jahren an der Integration von Smart-Home-Lösungen arbeitet. Nach außen sind die Münchner als Lifetime-Partner ihrer Kunden bislang auf diesem Gebiet aber kaum in Erscheinung getreten. Hier sind Wettbewerber wie die Gothaer im Bereich Cyber-Sicherheit viel weiter. Das soll sich ...

