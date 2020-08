Ingelheim am Rhein (ots) - Das Handbuch für Einzelunternehmer "Wo sind meine Kunden?" von Unternehmensberater Thomas Göller ist nun auch als Hörbuch erhältlich. Thomas Göller will damit zu unternehmerischem Handeln ermutigen. Dazu verrät er die besten Strategien und Konzepte aus mehr als 20 Jahren als Unternehmercoach und Mentor.Gut zwei Jahre nach Erscheinen der Erstauflage ist Thomas Göllers Handbuch für Einzelunternehmer nun auch als Hörbuch erhältlich. Unter dem Titel "Wo sind meine Kunden" verrät der Unternehmerberater und Mentor seine persönlichen Rezepte für erfolgreiches Unternehmertum. Anschaulich und verständlich erklärt er, wie Selbstständige mit der passenden Marketingstrategie ein sichtbares Profil entwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen können. Nur durch eine klare Positionierung und die richtige Zielgruppendefinition kann sich der oder die einzelne von der Masse abheben, so Göllers Credo."Unsere Gesellschaften brauchen mehr Unternehmerinnen und Unternehmer", sagt Thomas Göller über seine Motivation als Autor und Mentor. "Menschen, die miteinander Geschäfte machen, suchen Konsens und Verständigung. Unternehmertum kennt keine religiösen oder kulturellen Gegensätze, es stört sich nicht an Aussehen oder Hautfarbe und verbindet über alle Grenzen hinweg. Dazu will ich mit meinem Buch und der neuen Hörbuchausgabe einen Beitrag leisten und zur unternehmerischen Tätigkeit ermutigen", so Göller.Das Hörbuch gibt in 557 Minuten den vollständigen Inhalt des 2018 erschienen Unternehmerhandbuchs wieder und enthält einen zusätzlichen Bonustrack. Es ist ab sofort als Download bei Audible und auf www.goeller-mentoring.de/buch (https://www.goeller-mentoring.de/buch) erhältlich. Das Buch enthält auf gut 300 Seiten komprimiertes Expertenwissen aus der Erfahrung von mehr als 20 Jahren Unternehmensberatung an der Seite von über 1.000 Klienten.Daten zum BuchTitel: Wo sind meine Kunden?Untertitel: Das Handbuch für EinzelunternehmerAutor: Thomas GöllerGebundene Ausgabe: 315 SeitenVerlag: Wiley-VCH, Weinheim (07. März 2018)Sprache: DeutschISBN-13: 978-3527509294Preis: 24,99 Euro (D)Daten zum HörbuchTitel: Wo sind meine Kunden?Untertitel: Das Handbuch für EinzelunternehmerAutor: Thomas GöllerSprecher: Siegfried LachmannSpieldauer: 557 MinutenPreis: 14,99 Euro (D)www.goeller-mentoring.de/buch (http://www.goeller-mentoring.de/buch)Pressekontakt:Göller Mentoring GmbHE-Mail: Office@Goeller-Mentoring.deWeb: www.goeller-mentoring.deBildmaterial und Rezensionsexemplar auf Anfrage.Original-Content von: Göller Mentoring GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147581/4687025