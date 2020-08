Was für ein intensives Finale! Bayern München bringt den Henkelpott aus Lissabon nach Hause. Was steckt hinter dieser bärenstarken Leistung? Für Anleger könnte es sich lohnen, genau das zu analysieren. Wer langfristig in Champion-Aktien investieren will, sollte die folgenden Punkte im Hinterkopf behalten. Ein Alumni-Netzwerk, das die Kultur vorlebt Jeder Traditionsclub hat seine Idole und Altvorderen. Doch bei wohl keinem anderen Verein sind sie so zahlreich und üben eine solche Kraft aus. Legenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...