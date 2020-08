Adyen: Wirecard-Aus befeuert Wachstumskurs

Der Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060)-Skandal hat die Branche der digitalen Zahlungsdienstleister in Verruf gebracht. Nichtsdestotrotz eröffnen sich hier für Anleger weiterhin tolle Gewinnchancen, wie beispielsweise die Aktie von Adyen (WKN: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182) zeigt. Seit dem März-Tief hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.

Starke Geschäftszahlen

Grund für den Höhenflug ist der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Schub im Online-Handel, von dem der Zahlungsdienstleister mit Sitz in Amsterdam profitiert, wie die jüngsten Geschäftszahlen belegen. So wurde beim Umsatz im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 27 Prozent auf 280 Mio. Euro verzeichnet. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbesserte sich im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 141 Mio. Euro.

