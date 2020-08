Wien (www.anleihencheck.de) - Am Staatsanleihemarkt fand in der abgelaufenen Woche der relativ starke Renditeaufwärtsdrift bei deutschen und US-Renditen ein Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Somit sei die Marktverzinsung beinahe ebenso rasch wieder zurückgekommen wie diese zuvor angestiegen sei. Beim einem Blick zurück würden die letzten Freitag veröffentlichten Ergebnisse der Einkaufsmanagerindices ins Auge stechen. In den USA seien diese Umfragen klar besser ausgefallen als erwartet und würden somit eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung signalisieren. In der Eurozone hätten die Resultate enttäuscht. Nach dem Hochschnellen der Wirtschaftsaktivität von Mai bis Juli habe im August die Wirtschaftsleistung laut diesen Umfragen kaum zulegen können. ...

