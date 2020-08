Augsburg (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schloss am Freitag bei 177,10 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er habe eine robuste Entwicklung gezeigt und in der vergangenen Woche täglich fester schließen können. Auf Wochensicht bleibe ein Plus von 0,76%. So hätten auch die bisherigen Widerstände, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 176,43 Punkten) und die 38-Tage-Linie (aktuell bei 176,57 Punkten) wieder überwunden werden können. Sie würden jetzt als Unterstützungen dienen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sähen weiter nur eine geringe Gefahr für schwächere Kurse beim Bund-Future, steigende Corona-Fälle in Europa und anhaltende Staatsanleihenkäufe der EZB sollten beim Bund-Future für die nötige Unterstützung sorgen, sodass er den nächsten Widerstand im Bereich von 178 Punkten durchaus erreichen sollte. Die positive Entwicklung des Bund-Future könnte auch als Warnsignal interpretiert werden, denn ein robuster Aktienmarkt sollte eher mit steigenden Renditen und daraus resultierend einem schwächeren Bund-Future korrespondieren. (24.08.2020/alc/a/a) ...

