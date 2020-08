Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der TAG Immobilien AG vom 21.08.2020:Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A3E46Y9/ WKN A3E46Y) (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 (ISIN DE000A2GS3Y9/ WKN A2GS3Y) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") auf EUR 25,1949 festgelegt wurde (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 20. und am 21. August 2020). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...