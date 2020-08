Mega-Übernahmen hat CEO Theodor Weimer für die Deutsche Börse ausgeschlossen. Zu groß ist das Trauma nach dem wiederholten Versuch einer Fusion mit der LSE. Dafür rücken nun kleinere Zukäufe in den Fokus. Laut Insidern hat der Markbetreiber seine Fühler nach der italienischen Börsengesellschaft ausgestreckt.Neben den Deutschen soll es mindestens drei weitere Bieter geben, so die Schweizer Börse Six oder ein Konsortium aus dem französischen Börsenkonzern Euronext und der italienischen Staatsbank ...

