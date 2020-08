4 Sterne - in einem aktuellen KFM-Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die beiden Mittelstandsanleihen 2018/23 (WKN A2G9G6) und 2019/24 (WKN A2TSB1) der FCR Immobilien AG weiterhin als "attraktiv" und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen.

Profitables Wachstum

Die FCR Immobilien AG habe in den vergangenen Jahren ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen können und auch das erste Halbjahr 2020 habe trotz der Corona-Krise gezeigt, dass die FCR ihr profitables Wachstum fortsetzen könne, so die Analysten. Durch die Rechnungslegungsumstellung auf IFRS wurden zudem alle stillen Reserven gehoben und für mehr Transparenz in der Bilanz gesorgt. In Verbindung mit der Rendite der beiden analysierten FCR-Anleihen seien diese weiterhin als "attraktiv" einzustufen, so die Analysten.

INFO: Die FCR Immobilien AG mit Sitz in München hat sich als bundesweit aktiver Investor auf Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisiert und verfügt über einen erfolgreichen Track Rekord. Im Fokus der FCR Immobilien AG stehen Gewerbeimmobilien in aussichtsreichen Sekundärlagen, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Rendite-potenziale aufweisen.

6,00%-FCR-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Februar 2018 emittierte Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2G9G64) der FCR Immobilien AG hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 20.02. und 20.08.) ausgestattet. Die Anleihe läuft bis zum 20.02.2023 und wird mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin gehandelt.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind keine vorzeitigen ...

