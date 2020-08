DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Kurssprung bei Tencent treibt HSI

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn die Aufwärtsbewegung vom Freitag fortgesetzt. Neben Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus stützten auch die guten Vorgaben von der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite zum Wochenausklang neue Rekordstände markierten.

Die jüngsten Impfstoffhoffnungen fußen auf der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA des Einsatzes von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, so die Behörde.

Etwas in den Hintergrund wurden dagegen die weiter belastenden Faktoren gedrängt. So nimmt die Zahl der Neuinfektionen global weiter rasant zu. In den USA können sich zudem Demokraten und Republikaner weiter nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket einigen. Und im Konflikt zwischen den USA und China gibt es noch keine echten Entspannungssignale, auch wenn beide Seiten in Kürze miteinander reden wollen.

Tencent-Plus zieht HSI mit nach oben

Besonders deutlich fiel das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index (HSI) um 1,7 Prozent nach oben ging. Nach oben gehievt wurde der Index von einem 5,8-prozentigen Plus beim Indexschwergewicht Tencent. Händler verwiesen darauf, dass die US-Regierung US-Unternehmen versichert habe, trotz einer Verfügung von Präsident Donald Trump gegen Tencent weiter die Tencent-App WeChat benutzen zu dürfen. Die App gilt innerhalb Chinas als wichtiges Kommunikationsvehikel für US-Unternehmen.

Derweil will sich der Betreiber der chinesischen Video-App Tiktok gegen die US-Regierung wehren und hat Klage wegen des Vorgehens gegen Tiktok angekündigt. Trump hatte ein Dekret unterzeichnet, das auf ein Verbot von Tiktok ab Mitte September hinausläuft, sollte der chinesische Mutterkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben. Im Sog von Tencent ging es für die Alibaba-Aktie um 4,6 Prozent nach oben. Im Verlauf wurde ein neues Rekordhoch markiert.

Während der Schanghai-Composite lediglich 0,2 Prozent gewann, ging es für das Startup-Segment Chinext kräftig um 2,0 Prozent nach oben. Zu Wochenbeginn traten neue Handelsregeln in Kraft. Unter anderem entfällt an den ersten fünf Handelstagen nach einem Börsengang die tägliche Bewegungsobergrenze von 20 Prozent.

Der Nikkei-225 erholte sich von anfänglichen Verlusten und legte um 0,3 Prozent auf 22.986 Punkte zu. Gesucht waren auch hier wie schon in den USA Aktien aus dem Technologiebereich. Die Investoren setzten weiterhin auf eine stärkere digitale Vernetzung als Folge der Coronavirus-Pandemie, hieß es. Nintendo gewannen 4,8 und Fujitsu 1,7 Prozent.

Der Kospi in Seoul verbesserte sich um 1,1 Prozent. Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea war zuletzt wieder leicht rückläufig, nachdem in der Vorwoche noch steigende zahlen schwer belastet hatten. Pessimistische Aussagen der Bank of Korea zur wirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Jahr belasteten nicht, denn Notenbankgouverneur Lee Ju-yeol sagte zugleich, die akkomodierende Geldpolitik werde beibehalten.

In Australien verzeichnete der S&P/ASX 200 ein Plus von 0,3 Prozent, ebenfalls angeführt von Technologiewerten. Afterpay, Appen und NEXTDC markierten allesamt neue Rekordstände. Der Sektor-Index kletterte um 3,2 Prozent. Bei den Telekom-Werten ging es für TPG Telecom um 10 Prozent nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf Hochstufungen durch die Credit Suisse und Macquarie.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.129,60 +0,30% -8,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.985,51 +0,28% -3,11% 08:00 Kospi (Seoul) 2.329,83 +1,10% +6,01% 08:00 Schanghai-Comp. 3.385,64 +0,15% +11,00% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.511,90 +1,74% -10,84% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.679,46 +0,52% +5,69% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.533,09 +0,18% -21,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.570,76 -0,40% -0,73% 11:00 BSE (Mumbai) 38.601,34 +0,43% -6,55% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,1820 +0,2% 1,1797 1,1842 +5,4% EUR/JPY 125,12 +0,3% 124,77 124,90 +2,6% EUR/GBP 0,9028 +0,2% 0,9013 0,8949 +6,7% GBP/USD 1,3091 +0,0% 1,3089 1,3230 -1,2% USD/JPY 105,85 +0,1% 105,76 105,48 -2,6% USD/KRW 1187,87 -0,4% 1192,22 1186,91 +2,8% USD/CNY 6,9127 -0,1% 6,9195 6,9124 -0,7% USD/CNH 6,9057 -0,2% 6,9208 6,9037 -0,9% USD/HKD 7,7503 +0,0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7182 +0,3% 0,7163 0,7193 +2,5% NZD/USD 0,6533 -0,0% 0,6535 0,6534 -3,0% Bitcoin BTC/USD 11.767,76 +0,9% 11.668,01 11.837,64 +63,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,64 42,34 +0,7% 0,30 -25,6% Brent/ICE 44,65 44,35 +0,7% 0,30 -28,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,35 1.940,44 +0,4% +6,91 +28,3% Silber (Spot) 26,81 26,79 +0,1% +0,02 +50,2% Platin (Spot) 932,98 921,20 +1,3% +11,78 -3,3% Kupfer-Future 2,95 2,92 +1,2% +0,04 +4,7% ===

