Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.Unternehmen: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.08.2020 Kursziel: 4,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,70. Zusammenfassung: ad pepper media veröffentlichte die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal, die den vorläufigen Zahlen entsprachen. Basierend auf einem hervorragenden vorläufigen H1-EBITDA von EUR2,8 Mio. gab das Management im Juli die erste konkrete Guidance für 2020 (EUR4,5 Mio. EBITDA, was einem EBITDA-Wachstum von 28% J/J entspricht). Die Pandemie hat dem allgemeinen Digitalisierungstrend einen starken Schub gegeben. ad pepper ist ein Pure Play für digitale Werbung und hat von diesem Push enorm profitiert. Angesichts der steigenden COVID-19-Neuinfektionszahlen in ad peppers Hauptmärkten Deutschland, Großbritannien und Spanien im August glauben wir, dass die Nachfrage nach digitaler Werbung im zweiten Halbjahr weiterhin stark sein wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR4,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, da das Aufwärtspotenzial zu unserem Kursziel immer noch über 25% liegt. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.70 price target. Abstract: ad pepper media published final Q2 figures, which matched preliminary numbers. Based on excellent preliminary H1 EBITDA of EUR2.8m, management gave the first concrete 2020 guidance (EUR4.5m EBITDA, which implies 28% y/y EBITDA growth) in July. The pandemic has given the general digitisation trend a strong push. ad pepper is a digital advertising pure play and has benefited tremendously from this push. Given rising new COVID-19 infection figures in ad pepper's main markets of Germany, the UK and Spain in August, we believe demand for digital advertising will continue to be strong in H2. An updated DCF model still yields a EUR4.70 price target. We confirm our Buy rating as the upside potential to our price target is still above 25%.