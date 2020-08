Die Ölpreise sind am Montagvormittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 44,70 US-Dollar. Das waren 0,77 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,47 Prozent auf 42,61 Dollar.Der Ölpreis dürfte durch die aktuell gute Stimmung an den Märkten gestützt werden. Die US-Behörden hatten zuvor eine ...

