Märkte um 12: DAX im Rallye-Modus - Metro-Chef wirft das Handtuch

Der DAX setzt die Mitte März gestartete Kurs-Rallye am Montagmittag fort. Zeitweise geht es für die Notierungen um über zwei Prozent nach oben, womit die wichtige 13.000er-Marke zurückerobert wurde.

Mit den jüngsten Kurszuwächsen stehen die Chancen bestens, dass beim DAX in Kürze neue Allzeithochs verzeichnet werden. Dafür sprechen auch die weiterhin hervorragenden Vorgaben aus den USA. So kletterten der Nasdaq 100 und der S&P 500 am Freitag wieder einmal auf neue Rekordstände.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,2% 13.045 MDAX +1,2% 27.603 TecDAX +1,7% 3.141 SDAX +1,2% 12.643 Euro Stoxx 50 +2,0% 3.325

Am Montagmittag haben alle 30 DAX-Titel gewonnen. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82). Für den Kurs geht es zeitweise um über drei Prozent nach oben.

