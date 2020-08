Dass die Autohersteller wie Daimler - trotz zuletzt beachtlichtlicher Erholungstendenzen - auf schwierigem Terrain unterwegs sind, ist kein Geheimnis. Aufgrund Corona wurden in Deutschland von Januar bis Juli 30 Prozent weniger an Autos verkauft als im Vorjahr. Und jedes neue Problem lässt die Rückkehr zur früheren Profitabilität in weitere Ferne rücken. Aktuell bereiten die - naturgemäß ungeliebten - Behörden den Auto-Verbänden Kopfzerbrechen - und das sozusagen obendrein. Die Daimler-Aktie zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...