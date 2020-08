DJ Bund will Änderungen bei kostenlosen Corona-Tests

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) erwägt eine neue Strategie für die kostenfreien Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland. "Die Labore sind aktuell stark belastet", sagte Ressortsprecher Oliver Ewald in Berlin. Es sei "absehbar", dass das System dauerhaft an seine Grenzen stoße: "Wenn wir da wochenlang auf Volllast fahren, werden wir da Material- und Personalprobleme bekommen. Deswegen werden wir und müssen wir da auch nochmal Prioritäten setzen."

Laut dem Gesundheitsministerium können rund 1,2 Millionen Tests pro Woche durchgeführt werden. Tatsächlich durchgeführt wurden 875.000 Tests. Rund drei Viertel der deutschen Labore sind zudem an die Corona-App der Bundesregierung angeschlossen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am heutigen Montag, um den nächsten Bund-Länder-Gipfel zur Pandemie am Donnerstag vorzubereiten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2020 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.