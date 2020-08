Paris (www.fondscheck.de) - Für Edmond de Rothschild (France) hat stetiger Fortschritt seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert, so Edmond de Rothschild in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nun haben wir zum fünften Mal in Folge eine ausgezeichnete Jahresbewertung erhalten. Die Beurteilung für das Jahr 2019 erfolgte auf Grundlage der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment, kurz PRI). Dabei haben wir in sechs von sieben Kategorien besser abgeschnitten als unsere europäischen Wettbewerber und in drei Kategorien einschließlich Strategie & verantwortungsbewusste Unternehmensführung das höchstmögliche Rating A+ erhalten. ...

