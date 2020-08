Die PowerCell-Aktie konnte sich nach den Zahlen zum zweiten Quartal im Rahmen der Erwartungen stabilisieren. Neuen Input gibt es indes von Analystenseite. Die Privatbank Berenberg hat vergangene Woche das Coverage für die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Entwicklers aufgenommen. Dem Wert wird kein Upside-Potenzial bescheinigt.In der Clean-Energy-Studie von Berenberg mit dem Titel "Hydrogen: build the chicken and the eggs will come" hat Berenberg neben den Wasserstoff-Player Nel auch PowerCell ...

