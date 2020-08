Für die heurige Rüben-Verarbeitungssaison im Herbst fiel Mitte August noch die Entscheidung die beiden AGRANA-Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf in Betrieb zu nehmen. Der börsennotierte Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern AGRANA ist bei Endkunden in Österreich vor allem mit seiner Marke "Wiener Zucker" bekannt. Zuletzt schrieb der "Kurier", dass noch in diesem Monat entschieden werden soll, wie es 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...