Die Steinhoff-Aktie bewegt sich derzeit kaum und pendelt um die Kursmarke von 0,05 Euro. In der 6-Monats-Betrachtung haben Aktionäre des angeschlagenen Möbelbauers rund 56% an Wert verloren - auf 3-Jahres-Sicht steht fast ein Totalverlust auf der Kurstafel von Steinhoff. In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Steinhoff-Aktie per saldo -97,5% an Wert verloren,...

