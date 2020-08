FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch die Citigroup hat am Montag den Qiagen -Aktien auf ihrem Weg nach oben neuen Rückenwind gegeben. Seit dem Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher sind die Papiere seit Anfang August konsequent auf dem Weg nach oben. Zu Wochenbeginn stiegen sie um 1,8 Prozent auf 44,85 Euro und damit auf ein Hoch seit dem Jahr 2000.



Analyst Patrick Donnelly von der Citigroup empfahl die Papiere des Diagnostikspezialisten am Montag zum Kauf. Er traut ihnen nun einen Anstieg bis auf 62 US-Dollar zu. Die Papiere von Qiagen werden parallel auch rege an den US-Börsen gehandelt, wo zuletzt von Anlegern knapp 52,40 Dollar bezahlt wurden. Damit sieht der Experte rund 18 Prozent Luft nach oben.



Analysten hatten das Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher als durchaus positiv gewertet. Sie sehen das Unternehmen auch alleine gut aufgestellt und sehen infolge der Corona-Krise mehr Wachstumspotenzial als es die von Thermo Fisher gebotenen 43 Euro je Aktie widergespiegelt hatte.



In diese Richtung argumentiert auch der Citigroup-Experte Donnelly, der den Ausblick auf die kommenden Jahre als konservativ einschätzt./tih/mis

