Das chinesische Elektroauto-Startup Nio will seine Expansionspläne schneller umsetzen als ursprünglich geplant. Unter anderem sollen schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 die ersten Fahrzeuge des bis dato ausschließlich im Reich der Mitte agierenden Herstellers in Europa angeboten werden. Diese Ansage machte Firmenchef William Li jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Bis 2023/2024 soll ...

