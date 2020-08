Der brasilianische Real hat in diesem Jahr schon Einiges durchgemacht. Das Jahr 2019 schloss Brasiliens Währung mit einem Kurs von 4,0188 Real je US-Dollar.Dann kam Corona, das glücklose Manövrieren des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro und eine Menge Koppeleffekte einbrechender weltweiter Nachfrage nach den Rohstoff-Exportschlagern Brasiliens.50 % Wertverlust in rund 4 Monaten!Gut 4 Monate kostete 1 US-Dollar dann in der Spitze 5,99 Real, was einer Abwertung von 49,049 % entspricht!Hätten viele Touristen nur darauf gewartet, um von dem schwächeren Real sich einen billigen Urlaub zu machen, wäre die Geschichte wohl etwas anders verlaufen. Stattdessen war der globale Tourismussektor neben den Fluggesellschaften die am stärksten betroffene Branche. Und der Einbruch der Rohstoffpreise insgesamt zog bei vielen anderen Branchen perspektivisch den Stecker.

Den vollständigen Artikel lesen ...