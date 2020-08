Name Weight Erste Group 17,0214 OMV 12,6864 Verbund 8,6278 Wienerberger 7,405 voestalpine 7,2709 RBI 6,8828 Bawag 6,0414 Andritz 5,7388 CA Immo 5,196 Wie berichtet geht das ATXFive-Rennen ab morgen in die entscheidende Phase. Hier die Sicht per Freitag Schluss: Die Tabelle zeigt die acht grössten Unternehmen nach kapitalisiertem Streubesitz bzw. Prozentanteil im ATX ganz aussen. Der aktuelle ATX-Five besteht aus Erste Group, OMV, Verbund, RBI und Bawag, also aus den Nummern 1, 2, 3, 6 und 7 dieser Rangliste. Das Procedere ist ein ganz anderes als beim ATX. Herangezogen werden am aktuellen Beispiel die letzten 5 Handelstage vom August und man blickt dann im 5-Tages-Durchschnitt auf die Prozentanteile. Die grössten fünf Titel sind im ATX-Five, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...