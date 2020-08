Facebook strotzt aktuell nur so vor fundamentaler Stärke und punktet nahezu täglich durch positiven Newsflow. Entsprechend kennt die Aktie seit März auch nur eine Richtung: steil nach oben. Die heutigen News dürften jedoch so manch einen Anleger eher negativ überrascht haben.Wie das Nachrichtenportal Wallstreet Journal berichtet, tritt der Facebook-Marketing-Chef Antonio Lucio zum 18. September zurück. "Angesichts des historischen Wendepunkts, an dem wir uns als Land in Bezug auf Rassengerechtigkeit ...

