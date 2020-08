Das in München ansässige Startup Sono Motors wird als erster Elektrofahrzeug-Hersteller Mitglied der Fair Cobalt Alliance. Bei der Aktionsplattform handelt es sich um eine Initiative zur Förderung von gerechter abgebautem Kobalt im Kleinbergbau in der Demokratischen Republik Kongo. Die Fair Cobalt Alliance wurde von dem Smartphone-Hersteller Fairphone, Signify und Huayou in Zusammenarbeit mit der ...

