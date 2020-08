Für die Varta-Aktie liefen die vergangenen Monate richtig gut. Zudem ging es auch letzte Woche weiter aufwärts, wenngleich das Plus mit rund vier Prozent vergleichsweise bescheiden ausfiel. Und auch heute zeigt sich das Papier des Batterieherstellers in guter Verfassung. Das Allzeithoch bei 129 Euro rückt mit jedem weiteren Kursanstieg immer näher ins Blickfeld. Varta hat in den vergangenen drei Monaten gut ein Drittel an Wert gewonnen. Und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Es läuft also richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...