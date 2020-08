Edmonton - 24. August 2020 - Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, eine Orientierungshilfe in Bezug auf seine am 19. August 2020 angekündigte Aufstockung der Finanzierung auf 48 Millionen US-Dollar zu geben. Mit dieser Finanzierung wird das Bohrprogramm für 2020 auf bis zu 100.000 Meter verlängert und erweitert und für Anfang 2021 eine Ressourcenschätzung und eine Preliminary Economic Assessment (PEA) [Vorläufige Studie zur Wirtschaftlichkeit] vorbereitet. Darüber hinaus wird durch die Finanzierung Kapital zur Verfügung gestellt, um im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie auf dem Gold-Silber-Projekt Lawyers, dem Vorzeigeprojekt von Benchmark, durchzuführen. Lawyers liegt in einem straßenzugänglichen Gebiet des Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada.Der CEO, John Williamson, erklärte dazu: "Das rege Interesse und die finanzielle Unterstützung wichtiger institutioneller Investoren machen das Gold-Silber-Projekt Lawyers von Benchmark zu einer der führenden Explorations-Stories Kanadas und veranschaulichen sein Potenzial für die Entwicklung eines hochwertigen Bergbau-Assets. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren systematische Arbeitsprogramme planen und durchführen, um über die PEA bis zu einer Machbarkeitsstudie zu gelangen."Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Gold-Silber-Projekt Lawyers mit einem nahtlosen Zeitplan zu beschleunigen, der die typischen Stopp- und Startzeiten für saisonale Finanzierungen und Arbeitsperioden reduziert. Das Unternehmen kann nun mit größerer Sicherheit Ergebnisse liefern und in den nächsten 24 Monaten wichtige Meilensteine erreichen. Die Finanzierung ermöglicht eine sofortige Planung im Hinblick auf eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2022, die umfangreiche und weitreichende Bohr-, Ingenieurs-, Genehmigungs- und grundlegende Umweltarbeiten erfordert, um detaillierte technische und wirtschaftliche Studien zur Entwicklung und Umsetzung eines Bergbauszenarios zu erstellen.Die wichtigsten Zwecke der Erlöse und Meilensteine:- Infrastruktur - Installierung von Einrichtungen für ganzjährige Arbeitsprogramme, die aktuelle Informationen über Bohrungen etc. über ein ganzes Kalenderjahr von 12 Monaten liefern;- 2020 - bis zu 100.000 Meter Bohrungen für die neue Mineralressourcenschätzung;- 2021, Q1 - Mineralressourcenschätzung;- 2021, Q2 - Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA);- 2021 - bis zu 200.000 Meter Bohrungen, wobei Abgeleitete in Gemessene Ressourcen umgewandelt werden;- 2022 - aktualisierte Mineralressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie.Über Benchmark Metals Inc.Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Nachweis und die Entwicklung des beträchtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silber-Projekts Lawyer's konzentriert, das sich im produktiven Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das Unternehmen wird an der TSX Venture Exchange in Kanada, am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten und an der Tradegate Exchange in Europa gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.www.metalsgroup.comBenchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS"John Williamson" e.h.John Williamson, Chief Executive Officer Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. 