Havanna (ots/PRNewswire) - - Allones No. 2 ist die dritte limitierte Ausgabe der renommierten Marke Habanos Ramón Allones- Dieses neue Ausgabe wurde auf einer Veranstaltung präsentiert, die von Hunters & Frankau, dem ausschließlichen Vertriebspartner von Habanos, S.A. im Vereinigten Königreich, veranstaltet wurde, und zum allerersten Mal in der Geschichte der limitierten Ausgaben wurde sie virtuell präsentiertHabanos, S.A. hat die limitierte Ausgabe von Ramón Allones No. 2 im Jahr 2019 weltweit bei einer exklusiven Veranstaltung eingeführt, die von seinem britischen Vertriebspartner Hunters & Frankau ausgerichtet wurde. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der limitierten Ausgaben, dass eine neue Ausgabe virtuell präsentiert wurde.Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8764551-habanos-presents-ramon-allones-allones-no2/Die für die Produktion von Allones No. 2 sorgfältig ausgewählten Deck-, Einlage- und Bindeblätter, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga"- vollständig handgefertigt mit langer Einlage - sind, kommen aus dem berühmten Gebiet Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, Kuba*. Sie wurden einem mindestens zweijährigen Alterungsprozess unterzogen.Ramón Allones gehört seit seiner Gründung im Jahr 1837 zu den bekanntesten Habanos-Marken und ist eine der ältesten Marken im Portfolio von Habanos, S.A. Die Marke ist dafür berühmt, dass sie ihre Habanos als erste Marke in dekorierten Boxen präsentiert hat. Diese Habanos zeichnen sich durch ihren intensiven und komplexen Geschmack aus.Ramón Allones Allones No. 2 ("Vitola de Galera"-Werksname-Campanas, Ringmaß 52 x 140 mm lang) wird in einer einzigartigen, eleganten, dunkelgrünen Box mit 10 Habanos vermarktet, die speziell für diese Marke entworfen wurde.Dank dieser Veranstaltung, die von Hunters & Frankau organisiert wurde, erhielten insgesamt 600 Gäste die Gelegenheit, gleichzeitig an der ersten exklusiven Online-Verkostung dieser limitierten Ausgabe teilzunehmen. Jedem Teilnehmer wurde ein Einführungspaket mit einer Ramón Allones Allones No. 2 Limited Edition Habano, einem 50 ml Fläschchen Hine Cigar Reserve Cognac und einem Markenglas, nach Wunsch zubereiteten Pralinen, die speziell für die Ramón Allones Allones No. 2 hergestellt wurden, einem Teilnahmezertifikat, einem Verkostungsblatt sowie einer kurzen Beschreibung und anderem Zubehör übergeben.Hunters & Frankau ist seit 1990 der exklusive Vertriebspartner von Habanos, S.A. im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, Gibraltar und auf den Kanalinseln. Das 1790 gegründete Unternehmen ist das wichtigste Handelsunternehmen für Premium-Zigarren im Vereinigten Königreich mit einem umfangreichen Vertriebsnetzwerk, das Fachgeschäfte, Weinhändler, Hotels, Restaurants, Bars und Nachtclubs umfasst.*(P.A.O.) Geschützte UrsprungsbezeichnungenPressekontakt:Carla Lladó, Tel: +34-93 201 10 28,press.habanos@yr.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1231452/Habanos_Ramon_Allones_Allones_Cigar.jpgOriginal-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119626/4687773