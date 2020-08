Woher rührt der Kampf der US-Regierung gegen den Videodienst Tiktok? Facebook-Chef Zuckerberg soll daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat angeblich schon im vergangenen Jahr in Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump und Abgeordneten Stimmung gegen die chinesische Kurzvideo-App Tiktok gemacht. Das berichtet das Wall Street Journal (Paywall) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen. Zuckerberg soll in Gesprächen Positionen vertreten haben, die er öffentlich in einer Rede vor Studenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...