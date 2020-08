DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PREOS Real Estate AG: Einberufung einer außerordentlichen, virtuellen Hauptversammlung am 15. September 2020 und geplante Erweiterung des Vorstands Leipzig, 24. August - Der Vorstand und Aufsichtsrat der PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, kurz: PREOS) haben heute beschlossen, für den 15. September 2020 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Die virtuelle Hauptversammlung wird ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) stattfinden. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung soll unter anderem die Sitzverlegung der Gesellschaft von Leipzig nach Frankfurt am Main, eine angesichts der Covid-19-Pandemie erleichterte Möglichkeit für die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen und die Möglichkeit zur erleichterten Form der Gewährung von Sachdividenden beschlossen werden. Ferner soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen werden. Zudem soll auf der Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt werden, nachdem das Aufsichtsratsmitglied Christian Jäger sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 30. September 2020 niedergelegt hat. Herr Jäger wird sich zukünftig im operativen Geschäft der PREOS engagieren. Als neues Aufsichtsratsmitglied ab 1. Oktober 2020 vorgeschlagen wird Herr Prof. Dr. Zoltán Ádam Zomotor, Professor für Informatik und Studiengangsleiter Informatik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart. Die Kandidatur von Herrn Prof. Zomotor erfolgt vor dem Hintergrund der auch im Immobiliensektor zunehmenden Technologisierung und Digitalisierung sowie angesichts der aktuell angestoßenen Tokenisierung von PREOS-Aktien durch die publity AG. Ferner hat der Aufsichtsrat beschlossen, angesichts der ambitionierten Wachstumsziele der Gesellschaft (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 7. August 2020), den Vorstand um voraussichtlich mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder zu ergänzen. Zu diesem Zweck soll der Aufsichtsrat durch ein der außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagenes Aktienoptionsprogramm 2020 in die Lage versetzt werden, den Vorstandsmitgliedern Aktienoptionen als Bestandteil der variablen Vorstandsvergütung anzubieten und zu gewähren. Der Prozess der Vorstandserweiterung und Optionsgewährung soll bis Ende Januar 2021 abgeschlossen sein. Die weiteren Einzelheiten können der offiziellen Einladung entnommen werden. Die Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung wurde heute von PREOS Real Estate AG veröffentlicht und ist seitdem im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite abrufbar. Über die PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. Investor & Public Relations

