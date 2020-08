NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally bei den US-Technologiewerten kennt auch am Montag keine Grenzen. Während der branchenlastige Auswahlindex Nasdaq 100 bei über 11 700 Punkten eine neue Bestmarke aufstellte und so den Kursgewinnen an den weltweiten Aktienmärkten folgte, kosteten die Apple-Aktien erstmals mehr als 500 US-Dollar. Zum Auftakt wurden die Papiere des iPhone-Herstellers 2,6 Prozent höher bei 510 Dollar gehandelt. Sie schwimmen damit weiter auf ihrer jüngsten Erfolgswelle: Ende Juli wurden noch 375 Dollar verlangt, seither haben sie schon mehr als ein Drittel gewonnen.



Der Kandidatenkreis der US-Tech-Konzerne mit neuen Rekorden lässt sich am Montag beliebig erweitern zum Beispiel um Alphabet, Amazon und Tesla . Den Aktien des Elektroautobauers gelang erstmals der Sprung über 2100 Dollar. Seit Ende Juni haben sich die Papiere binnen weniger Wochen mehr als verdoppelt - unter anderem dank der Perspektive, dass sie durch einen angekündigten Aktiensplit für Kleinanleger wieder interessanter werden sollen. Stichtag für die Zuteilung war der vergangene Freitag, erstmals gesplittet gehandelt werden sollen die Papiere aber erst am 31. August.



Positive Stimmung im Sektor schwappte am Montag unter anderem aus Asien über. Dort war die Aktie von Tencent zu Wochenbeginn deutlich gestiegen wegen politischer Entspannungssignale im Handelsstreit. Laut Insidern versicherten US-Regierungsvertreter Unternehmen wie Apple , dass sie trotz einer Verfügung gegen den Tencent-Konzern weiter dessen App WeChat nutzen dürften. Wegen deren Popularität in China ist sie ein wichtiger Kommunikationskanal für US-Unternehmen, um die dortigen Verbraucher zu erreichen./tih/he

