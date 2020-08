VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat Belarus (Weißrussland) die Verletzung seines Luftraums während einer Solidaritätsaktion für die Demonstranten im Nachbarland vorgeworfen. Ein Helikopter des Typs Mi-24 sei am Sonntag nahe dem Grenzort Medininkai unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen, teilte das Außenamt in Vilnius am Montag mit. Wegen des Vorfalls sei dem einbestellten belarussischen Botschafter eine Protestnote überreicht worden. "Belarus ist aufgefordert, diesen Vorfall zu erklären und sicherzustellen, dass sich solche Verstöße nicht wiederholen", erklärte das Ministerium.



Nach Angaben von Außenminister Linas Linkevicius war der Helikopter am Ende einer als "Freiheitsweg" benannten Menschenkette von der Hauptstadt Vilnius bis nach Medininkai zu sehen. "Es ist uns dann einfach aufgefallen. Wir haben Informationen von unserer Luftraumkontrolle, dass es einen Verstoß gibt", sagte er der Agentur BNS.



Bei der Protestaktion hatten sich in Litauen am Sonntag rund 50 000 Menschen über eine gut 30 Kilometer lange Strecke an den Händen gefasst - in Solidarität und Unterstützung für die Demonstranten in Belarus. Viele Menschen waren weiß gekleidet, hielten litauische oder historische belarussische Flaggen in den Händen und hatten Blumen dabei.



Die belarussische Staatsagentur Belta dagegen berichtete vom einem Versuch, den belarussischen Luftraum von litauischer Seite aus zu verletzen. Demnach sei nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Minsk eine Drohne mit acht Luftballons und "Anti-Staatssymbolen" aufgehalten worden - von einem Mi-24-Helikopter. Dem Bericht zufolge soll wegen des Vorfalls eine Note an Litauen übergeben werden./awe/DP/nas

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de