DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

GBC AG: NEUE GESELLSCHAFT - mVISE AG - 10. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz



24.08.2020 / 15:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sehr geehrte Damen und Herren, am 16. September 2020 findet die 10. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz statt. Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich. Eine weitere Gesellschaft hat sich angemeldet: mVISE AG Bereits angemeldet: Aves One AG ProCredit Holding AG & Co. KGaA GK Software SE Softing AG INDUS Holding AG (1on1s) TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG onoff Aktiengesellschaft Vectron Systems AG Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, werden wir die ZKK zusätzlich als Onlinekonferenz über Zoom durchführen. Bitte melden Sie sich bis spätestens 31. August 2020 für die Einzelgesprächswünsche sowie die Präsenzveranstaltung/Onlinekonferenz ausschließlich unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Bauer und Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de

24.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de