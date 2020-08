DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Personalie / Wechsel im Vorstand der ICF BANK AG Bernd Gegenheimer, Vorsitzender des Vorstands der ICF BANK AG, verlässt mit Ablauf seines Vorstandsvertrages zum Jahresende 2020 das Unternehmen. Der Aufsichtsrat kommt dem Wunsch von Herrn Gegenheimer nach, die Bestellung zum Vorstand nicht erneut zu verlängern. Der Aufsichtsrat bedauert diesen Schritt außerordentlich und dankt Herrn Gegenheimer für seine überaus erfolgreiche zehnjährige Vorstandstätigkeit als Vorsitzender des Vorstands, insbesondere in diesem für die ICF BANK AG erfolgreichsten Geschäftsjahr ihrer Unternehmensgeschichte. Mit Herrn Gegenheimer verliert die ICF BANK AG einen angesehenen Kollegen, der das Unternehmen mit seinem Engagement, Fachwissen und seiner Innovationskraft geprägt hat. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Gegenheimer für seine Verdienste und die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Oliver Szabries, bisher in Doppelfunktion als Mitglied der Geschäftsleitung der Tradegate Exchange und als Vorstand der Börse Berlin AG, wird zum Jahresbeginn 2021 Mitglied des Vorstands der ICF BANK AG und übernimmt in dieser Funktion die Verantwortung für den Bereich Handel. Herr Szabries war vor seiner Berliner Börsentätigkeit bereits mehrere Jahre als Vorstand der ICF BANK AG tätig und ist am Finanzplatz Frankfurt gut bekannt, vernetzt und geschätzt. In seiner Position wird er für marktnahe Aktivitäten der ICF BANK AG, wie den Aktien-, Renten-, Derivate- und Fondshandel ebenso verantwortlich sein, wie für das Market Making und die Weiterentwicklung des Handels an börslichen und außerbörslichen Plattformen. Dazu gehören u.a. die Börsenplätze Frankfurt, der Xontro-Handel am Platz Düsseldorf sowie das innovative und kostengünstige Handelssystem Quotrix, welches ebenfalls von der Börse Düsseldorf erfolgreich angeboten wird. Der Aufsichtsrat sieht die ICF BANK AG, mit den jetzigen personellen Veränderungen im Vorstand, weiterhin optimal aufgestellt und gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen. Der Aufsichtsrat der ICF BANK AG

